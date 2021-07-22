"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций
Фото: твиттер "Сочи"
В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Сочи" уверенно обыграл "Кешлю".
"Сочи" Россия - "Кешля" Азербайджан 3:0
Голы: Родригао, 10 - 1:0, Нобоа (пен), 67 - 2:0, Барсов, 81 - 3:0
"Сочи": Заболотный, Заика (Попов, 71), Маргасов, Родригао, Барач, Прохин, Бурмистров, Нобоа, Юсупов (Терехов, 29), Цаллагов, Дуганджич (Барсов, 71).
"Кешля": Намашко, Гулиев, Гыртымов (Мустафаев, 78), Бойович, Салахлы, Гигаури, Гаджиев (Ахундов, 77), Алдаир Нету (Магеррамли, 58), Велизаде, Фелипе Силва, Юнанов.
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