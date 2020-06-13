"Сочи" разгромил "Краснодар" в товарищеском матче
"Сочи" в закрытой товарищеской игре разгромил "Краснодар" со счетом 4:1.
"Краснодар" - "Сочи" 1:4
Голы: Вандерсон (пен) - Заболотный, Мостовой, Кокорин (пен), Заика
После 22 туров "Краснодар" идет в РПЛ на третьем месте, а "Сочи" - на 12-м.
Читайте также: ЦСКА проиграл "Арсеналу" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста
-
"Наполи" вышел в финал Кубка Италии
-
Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи"
-
"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"
-
ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 июня
-
"Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой". На счету Месси гол и два ассиста
-
"Манчестер Юнайтед" лидирует в Англии по проценту собственных воспитанников в составе
-
"Ювентус" готов отдать за Ауара Матюиди плюс доплата
-
"Арсенал" нацелился на Марка Року
-
"Наполи" вышел в финал Кубка Италии
-
Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи"
-
С Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании
-
Клопп просит "Ливерпуль" подписать хавбека "Вулверхэмптона"
-
Селюк: "Уверен, "Сельта" Смолова выкупать не будет"
-
"Сочи" разгромил "Краснодар" в товарищеском матче
-
"Леганес" уступил "Вальядолиду" в матче Примеры
-
"Зенит" благодаря голу Дзюбы одержал победу в товарищеском матче против "Уфы"
-
Холанд повторил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену во втором тайме
-
1
Уткин: "Интересно наблюдать, как фанаты "Локомотива" ломают свой клуб"
-
"Боруссия" анонсировала продление контракта с Бюрки
-
"Бавария" приблизила свое чемпионство, обыграв гладбахскую "Боруссию"
-
Аллегри может стать консультантом клуба Серии В
-
ПСЖ сообщил о грядущем уходе Кавани, Тиаго Силвы и еще трех игроков
-
"Шахтер" теряет Исмаили на полгода
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20