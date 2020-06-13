"Сочи" разгромил "Краснодар" в товарищеском матче

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"Сочи" разгромил "Краснодар" в товарищеском матче

"Сочи" в закрытой товарищеской игре разгромил "Краснодар" со счетом 4:1.

"Краснодар" - "Сочи" 1:4

Голы: Вандерсон (пен) - Заболотный, Мостовой, Кокорин (пен), Заика

После 22 туров "Краснодар" идет в РПЛ на третьем месте, а "Сочи" - на 12-м.

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