"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

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"Сочи" разгромил "Ростов" со счетом 10:1. Хет-трик у Кокорина, у Заболотного - дубль

"Сочи" разгромил "Ростов" в матче 23-го тура чемпионата России.

Отметим, дончане выпустили смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003. Футболисты основы находятся на карантине из-за коронавируса.

"Сочи" - "Ростов" - 10:1

Голы: Романов, 1 - 0:1, Абрамов, 6 (аг) - 1:1, Кокорин, 15 - 2:1, Кокорин, 44 - 3:1, Заболотный, 45 - 4:1, Заболотный, 47 - 5:1, Кокорин, 51 - 6:1, Новосельцев, 53 - 7:1, Полоз, 74 - 8:1, 86 Полоз, 86 - 9:1, Колдунов, 87 - 10:1

"Сочи": Джанаев, Маргасов (Имбула, 60), Набиуллин, Новосельцев (Милютин, 56), Заика, Мостовой, Бурмистров (Колдунов, 69), Мевля, Миладинович, Кокорин (Боковой, 69), Заболотный (Полоз, 60).

"Ростов": Попов, Гирнык, Абрамов, Калистратов, Куприянов (Каштан, 73), Романов (Кочканян, 46), Колотиевский (Корниенко, 46), Горелов, Топурия (Комаров, 61), Рогава, Хромов (Ставцев, 80).

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции.

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