"Сочи" разгромил "Спартак" в матче с двумя пенальти
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0.
Победу сочинскому клубу принесли голы Кристиана Нобоа, Ивелина Попова и Артура Юсупова. При этом "Сочи" половину второго тайма играл вдесятером из-за удаления Нобоа. У "Спартака" в концовке красную карточку получил Максимилиано Кофрие.
"Сочи", набрав 31 очко, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 23 очками остался на девятой позиции.
"Сочи" – "Спартак" - 3:0 (1:0)
Голы: Нобоа, 28 (с пенальти) - 1:0, Попов, 88 - 2:0, Юсупов, 90+6 (с пенальти) - 3:0
"Сочи": Адамов, Заика, Юрганов, Родригао, Прохин (Маммана, 46), Терехов, Нобоа, Цаллагов, Жоаозиньо (Бурмистров, 67), Юсупов, Барсов (Попов, 67).
"Спартак": Селихов, Кофрие, Джикия, Жиго, Мозес, Ломовицкий (Шитов, 88), Зобнин, Умяров, Бакаев, Игнатов (Мелкадзе, 59), Промес.
Удаление: Нобоа (66).
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