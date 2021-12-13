"Сочи" разгромил "Спартак" в матче с двумя пенальти

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на своем поле разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0.

Победу сочинскому клубу принесли голы Кристиана Нобоа, Ивелина Попова и Артура Юсупова. При этом "Сочи" половину второго тайма играл вдесятером из-за удаления Нобоа. У "Спартака" в концовке красную карточку получил Максимилиано Кофрие.

"Сочи", набрав 31 очко, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 23 очками остался на девятой позиции.

"Сочи" – "Спартак" - 3:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 28 (с пенальти) - 1:0, Попов, 88 - 2:0, Юсупов, 90+6 (с пенальти) - 3:0

"Сочи": Адамов, Заика, Юрганов, Родригао, Прохин (Маммана, 46), Терехов, Нобоа, Цаллагов, Жоаозиньо (Бурмистров, 67), Юсупов, Барсов (Попов, 67).

"Спартак": Селихов, Кофрие, Джикия, Жиго, Мозес, Ломовицкий (Шитов, 88), Зобнин, Умяров, Бакаев, Игнатов (Мелкадзе, 59), Промес.

Удаление: Нобоа (66).

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