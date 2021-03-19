"Сочи" разгромил "Тамбов", "Рубин" проиграл "Химкам"

Теги фк сочитамбовхимкирубин

"Сочи" разгромил "Тамбов", "Рубин" проиграл "Химкам"Фото Твиттер "Сочи"

В рамках 23-го тура РПЛ "Сочи" разгромил "Тамбов", а "Химки" на выезде одолели "Рубин".

"Сочи" - "Тамбов" 5:0

Голы: Заболотный, 45 - 1:0, Терехов, 55 - 2:0, Руденко, 74 - 3:0, Заболотный, 80 - 4:0, Барсов, 90 - 5:0

"Сочи": Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Заика, Миладинович, Цаллагов (Пруцев, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13), Юсупов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Прохин, 78), Заболотный (Барсов, 84).

"Тамбов": Сямук, Кайков, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Алиев, Карп (Кабахидзе, 82), Климов (Архипов, 69).


"Рубин" - "Химки" 1:3

Голы: Мирзов (пен), 20 - 0:1, Могилевец, 28 - 0:2, Деспотович, 42 - 1:2, Кухарчук, 75 - 1:3

"Рубин": Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Шатов (Мусаев, 80), Костюков, Деспотович.

"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Данилкин, Тихий, Идову, Боженов, Могилевец (Кухарчук, 71), Мирзов (Глушенков, 90), Глушаков (Камышев, 56), Филин, Конате (Себаи, 90).

Читайте также: "Спартак" разгромил "Урал" и сократил отставание от "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе

Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов