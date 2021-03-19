"Сочи" разгромил "Тамбов", "Рубин" проиграл "Химкам"

Фото Твиттер "Сочи"

В рамках 23-го тура РПЛ "Сочи" разгромил "Тамбов", а "Химки" на выезде одолели "Рубин".

"Сочи" - "Тамбов" 5:0

Голы: Заболотный, 45 - 1:0, Терехов, 55 - 2:0, Руденко, 74 - 3:0, Заболотный, 80 - 4:0, Барсов, 90 - 5:0

"Сочи": Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Заика, Миладинович, Цаллагов (Пруцев, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13), Юсупов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Прохин, 78), Заболотный (Барсов, 84).

"Тамбов": Сямук, Кайков, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Алиев, Карп (Кабахидзе, 82), Климов (Архипов, 69).



"Рубин" - "Химки" 1:3

Голы: Мирзов (пен), 20 - 0:1, Могилевец, 28 - 0:2, Деспотович, 42 - 1:2, Кухарчук, 75 - 1:3

"Рубин": Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Шатов (Мусаев, 80), Костюков, Деспотович.

"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Данилкин, Тихий, Идову, Боженов, Могилевец (Кухарчук, 71), Мирзов (Глушенков, 90), Глушаков (Камышев, 56), Филин, Конате (Себаи, 90).

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