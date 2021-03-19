"Сочи" разгромил "Тамбов", "Рубин" проиграл "Химкам"
Фото Твиттер "Сочи"
В рамках 23-го тура РПЛ "Сочи" разгромил "Тамбов", а "Химки" на выезде одолели "Рубин".
"Сочи" - "Тамбов" 5:0
Голы: Заболотный, 45 - 1:0, Терехов, 55 - 2:0, Руденко, 74 - 3:0, Заболотный, 80 - 4:0, Барсов, 90 - 5:0
"Сочи": Заболотный, Терехов (Набиуллин, 78), Заика, Миладинович, Цаллагов (Пруцев, 84), Жоаозиньо (Руденко, 13), Юсупов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Прохин, 78), Заболотный (Барсов, 84).
"Тамбов": Сямук, Кайков, Денисов, Васиев (Терехов, 46), Шахов (Нусуев, 65), Бавин, Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Алиев, Карп (Кабахидзе, 82), Климов (Архипов, 69).
"Рубин" - "Химки" 1:3
Голы: Мирзов (пен), 20 - 0:1, Могилевец, 28 - 0:2, Деспотович, 42 - 1:2, Кухарчук, 75 - 1:3
"Рубин": Дюпин, Самошников, Старфельт, Уремович, Зотов, Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Кварацхелия, Шатов (Мусаев, 80), Костюков, Деспотович.
"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Данилкин, Тихий, Идову, Боженов, Могилевец (Кухарчук, 71), Мирзов (Глушенков, 90), Глушаков (Камышев, 56), Филин, Конате (Себаи, 90).
Читайте также: "Спартак" разгромил "Урал" и сократил отставание от "Зенита". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кутепов рассказал, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать после завершения карьеры футболиста
-
Неймар - самый высокооплачиваемый игрок Лиги 1, в топ-10 только футболисты ПСЖ
-
"Сочи" разгромил "Тамбов", "Рубин" проиграл "Химкам"
-
Сборная Германии назвала заявку на матчи квалификации ЧМ-2022
-
Моуринью избежит увольнения из "Тоттенхэма" только при одном условии
-
Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе
-
"Я офигел": Мухин отреагировал на дебютный вызов в сборную России
-
Тренер сборной Нидерландов объяснил отсутствие Промеса в заявке на матчи квалификации ЧМ-2022
-
Гончаренко может летом возглавить "Краснодар"
-
1
Клопп поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в ЛЧ
-
Черышев вернулся в строй, пропустив почти два месяца
-
Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А
-
Появилось расписание матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Головину запретили играть со сборной Словении из-за коронавирусных ограничений
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Сёмин дал прогноз на выступление "Тамбова" в этом сезоне
-
Уткин назвал защитника "Урала" Калинина "гопником"
-
Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля
-
Лунев и Мухин получили вызов в сборную России
-
CAS утвердил решение засчитать Украине техническое поражение в матче со Швейцарией