"Сочи" разорвал контракт с защитником сборной России

Теги фк сочифедор кудряшов

"Сочи" разорвал контракт с защитником сборной России
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что клуб досрочно расторг контракт с защитником Федором Кудряшовым.

"Контракт с Кудряшовым расторгнут по обоюдному согласию. Причины называть не буду", - приводит слова Рубашко "Чемпионат".

32-летний Кудряшов перешел в "Сочи" летом 2019 года на правах свободного агента. Всего в составе сочинского клуба он провел 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действовал до лета 2020 года. Ранее он также играл за "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Спартак" и "Истанбул Башакшехир". За сборную России сыграл 35 матчей и забил один мяч.

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