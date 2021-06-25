"Сочи" решил расстаться с Новосельцевым

Фото инстаграм Ивана Новосельцева

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко подтвердил уход из клуба центрального защитника Ивана Новосельцева.

"Новосельцев клуб покидает. Мы не продлеваем контракт. На следующей неделе будет понимание по остальным игрокам, у кого истекали договора. По новичкам тоже всё скажем на следующей неделе", - сказал Рубашко.

29-летний футболист выступал за "Сочи" с 2019 года, сыграл 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость Новосельцева оценивается в 1 миллион евро.

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