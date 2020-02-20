"Сочи" с Кокориным обыграл "Астану". Мостовой оформил дубль

"Сочи" в контрольном матче обыграл "Астану" на третьем сборе.

В составе победителей дубль оформил хавбек Андрей Мостовой. Новичок команды Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе.

"Сочи" - "Астана" - 3:1 (2:0)

Голы: Мостовой, 23 - 1:0, Бурмистров, 36 - 2:0, Сигюрьенссон, 64 (с пенальти) - 2:1, Мостовой, 87 - 3:1.

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

1 марта "Сочи" встретится с "Арсеналом" в рамках 20-го тура РПЛ.

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