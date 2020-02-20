"Сочи" с Кокориным обыграл "Астану". Мостовой оформил дубль

Теги фк сочиастанаалександр кокорин

"Сочи" с Кокориным обыграл "Астану". Мостовой оформил дубль

"Сочи" в контрольном матче обыграл "Астану" на третьем сборе.

В составе победителей дубль оформил хавбек Андрей Мостовой. Новичок команды Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе.

"Сочи" - "Астана" - 3:1 (2:0)

Голы: Мостовой, 23 - 1:0, Бурмистров, 36 - 2:0, Сигюрьенссон, 64 (с пенальти) - 2:1, Мостовой, 87 - 3:1.

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

1 марта "Сочи" встретится с "Арсеналом" в рамках 20-го тура РПЛ.

Не пропустите: Аршавин рассказал о неделе, которую провёл во второй команде "Зенита"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу

Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов