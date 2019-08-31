"Сочи" сенсационно разгромил "Рубин"

В рамках восьмого тура РПЛ "Сочи" на выезде крупно обыграл "Рубин" со счётом 3:0.

В середине первого тайма забил Ибрагим Цаллагов, а после перерыва Фёдор Кудряшов и Александр Карапетян своими голами довели дело до разгрома.

Это первая победа "Сочи" в РПЛ в клубной истории. Набрав три очка, команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата. "Рубин", в свою очередь, остался на 9-й строчке.

"Рубин" – "Сочи" - 0:3

Голы: Цаллагов, 22 - 0:1, Кудряшов, 52 - 0:2, Карапетян, 90 - 0:3.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Коновалов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанссон, 55).

"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой (Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78).

Не пропустите: "Уфа" проиграла "Оренбургу" в 8-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru