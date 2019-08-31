"Сочи" сенсационно разгромил "Рубин"

Теги рубинфк сочи

"Сочи" сенсационно разгромил "Рубин"

В рамках восьмого тура РПЛ "Сочи" на выезде крупно обыграл "Рубин" со счётом 3:0.

В середине первого тайма забил Ибрагим Цаллагов, а после перерыва Фёдор Кудряшов и Александр Карапетян своими голами довели дело до разгрома.

Это первая победа "Сочи" в РПЛ в клубной истории. Набрав три очка, команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата. "Рубин", в свою очередь, остался на 9-й строчке.

"Рубин" – "Сочи" - 0:3

Голы: Цаллагов, 22 - 0:1, Кудряшов, 52 - 0:2, Карапетян, 90 - 0:3.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Кварацхелия, Давиташвили, Макаров, Коновалов, Башкиров (Микелтадзе, 76), Марков (Кьяртанссон, 55).

"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, Калугин, Лагатор, Бурмистров, Мостовой (Померко, 73), Нобоа, Юрганов, Полоз (Набиуллин, 66), Заболотный (Карапетян, 78).

Не пропустите: "Уфа" проиграла "Оренбургу" в 8-м туре РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 7 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Оренбург Оренбург 8 5
15 Тамбов Тамбов 7 4
16 Сочи Сочи 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов