"Сочи" согласовал переход трансферной цели "Локомотива"
Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян станет игроком "Сочи", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, футболист перейдет в сочинский клуб 1 января 2020 года. Условия трансфера не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Варданяном в летнее трансферное окно интересовались "Локомотив" и "Ростов".
21-летний Варданян является воспитанником "Пюника". Всего за ереванский клуб он провел 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
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