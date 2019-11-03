"Сочи" согласовал переход трансферной цели "Локомотива"

Теги фк сочипюниктрансферыэрик варданян

"Сочи" согласовал переход трансферной цели "Локомотива"
Полузащитник "Пюника" Эрик Варданян станет игроком "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист перейдет в сочинский клуб 1 января 2020 года. Условия трансфера не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Варданяном в летнее трансферное окно интересовались "Локомотив" и "Ростов".

21-летний Варданян является воспитанником "Пюника". Всего за ереванский клуб он провел 69 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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