"Сочи" упустил победу над "Уфой"

В стартовом матче 14-го тура РПЛ "Сочи" сыграл вничью с "Уфой".

Хозяева открыли счет на 53-й минуте встречи, однако не смогли удержать победу, пропустив на 87-й минуте с пенальти.

На данный момент "Сочи" занимает пятое место в чемпионате, а "Уфа" - 15-е.

"Сочи" - "Уфа" 1:1

Голы: Терехов, 53 - 1:0, Андрич (пен), 87 - 1:1

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Маммана, Мевля, Терехов, Бурмистров (Руденко, 77), Пруцев, Жоаозиньо (Цаллагов, 77), Юсупов, Миладинович, Заболотный.

"Уфа": Беленов, Морозов (Кротов, 74), Табидзе, Никитин, Йокич, Алибеков (Голубев, 74), Камилов, Фольмер (Данченко, 74), Плиев, Андрич, Жамалетдинов (Сысуев, 78).

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