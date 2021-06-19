"Сочи" усилился хорватским защитником

Теги фк сочирапид венаматео барачтрансферы

"Сочи" усилился хорватским защитником

Фото сайт "Сочи"

Центральный защитник венского "Рапида" Матео Барач официально стал игроком "Сочи".

26-летний футболист перешёл из австрийского клуба в российский в качестве свободного агента.

Рыночная стоимость хорвата оценивается в 1,5 миллиона евро.

Барач выступал за "Рапид"с 2018 года, сыграл 80 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Сочи" нацелился на ганского нападающего. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов