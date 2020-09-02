"Сочи" усилился опорником "Крыльев Советов"

Полузащитник "Крылья Советов" Данил Пруцев перешел в "Сочи", сообщает официальный сайт клуба.

Сочинский клуб выплатил за игрока фиксированную сумму отступных, которая не разглашается.

20-летний Пруцев перешел в "Крылья Советов" летом 2020 года из "Чертаново" за 400 тысяч евро. За самарский клуб он провел семь матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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