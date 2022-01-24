"Сочи" усилился словенским защитником

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Защитник словенского "Браво" Ваня Дркушич перешел в "Сочи", сообщается в официальном инстаграм-аккаунте российского клуба.

Сумма трансфера, а также детали личного контракта игрока не разглашаются.

22-летний Дркушич выступал за "Браво" с 2020 года. Всего он провел за клуб 71 матч во всех турнирах и забил четыре гола. Ранее играл за "Херенвен" и "Ренде". Провел один матч за молодежную сборную Словении.

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