"Сочи" усилился воспитанником "Челси"
Фото сайт "Сочи"
Полузащитник "Метца" Викторьен Ангбан официально стал игроком "Сочи".
Сколько "барсы" заплатили за ивуарийского новичка, пока неизвестно. Детали личного контракта также не разглашаются.
Ангбан является воспитанником лондонского "Челси". Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.
За "Метц" хавбек выступал с лета 2018 года, сыграл 84 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Сочи" подписал бразильского защитника. | http://soccernews.ru
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