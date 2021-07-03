"Сочи" усилился воспитанником "Челси"

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Полузащитник "Метца" Викторьен Ангбан официально стал игроком "Сочи".

Сколько "барсы" заплатили за ивуарийского новичка, пока неизвестно. Детали личного контракта также не разглашаются.

Ангбан является воспитанником лондонского "Челси". Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

За "Метц" хавбек выступал с лета 2018 года, сыграл 84 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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