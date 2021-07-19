"Сочи" усилился воспитанником "Краснодара"

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Нападающий "Оренбурга" Дмитрий Воробьев перешел в "Сочи", сообщается на официальном сайте сочинцев.

Сочинский клуб арендовал форварда до лета 2022 года с правом право приоритетного трансфера.

23-летний Воробьев является воспитанником "Краснодара". В прошлом сезоне он провел за "Оренбург" 39 матчей в Футбольной национальной лиги и забил 24 мяча. Также он играл за "Афипс", "Градец Кралове", "Нижний Новгород" и "Волгарь". Вызывался в юношеские сборные России U18 и U19.

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