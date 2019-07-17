"Сочи" усилится ещё одним экс-игроком "Зенита"

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"Сочи" усилится ещё одним экс-игроком "Зенита"

Нападающий Александр Бухаров в ближайшее время станет игроком "Сочи", сообщают российские СМИ.

34-летний футболист, который является свободным агентом, согласовал с клубом контракт до лета 2020 года.

Последним местом работы опытного форварда был "Рубин". Также он известен по выступлениям за "Зенит", "Ростов" и "Анжи".

В прошлом сезоне Бухаров сыграл за казанскую команду 22 матча и сделал 1 ассист.

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