"Сочи" узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

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"Сочи" узнал потенциального соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

Стал известен потенциальный соперник "Сочи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Российский клуб может сыграть с победителем противостояния "Партизан" (Сербия) — ДАК 1904 (Словакия). Матчи 3-го раунда состоятся 5 и 12 августа.

Впрочем, "Сочи" сначала нужно пройти азербайджанский клуб "Кешля" во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций. Матчи пройдут 22 и 29 июля.

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