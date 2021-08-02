"Сочи" в гостях победил "Ахмат"
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на своем поле проиграл "Сочи" со счетом 1:2.
Победу сочинцам принесли автогол Даниила Уткина и гол Марко Дуганджича. В составе хозяев отличился Габриэл Янку.
"Сочи" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" занимает 11-ю позицию.
"Ахмат" Грозный – "Сочи" Сочи - 1:2 (0:1)
Голы: Уткин, 26 (автогол) - 0:1, Дуганджич, 59 - 0:2, Янку, 86 - 1:2
"Ахмат": Шелия, Быстров, Нижич, Лысцов, Богосовац, Тимофеев, Харин (Янку, 82), Коновалов (Садулаев, 64), Уткин (Архипов, 64), Карапузов (Семенов, 63), Конате (Альсултанов, 82).
"Сочи": Заболотный, Маргасов, Родригао, Барач, Прохин, Терехов, Нобоа (Ангбан, 90), Цаллагов, Бурмистров (Попов, 70), Дуганджич, Воробьев (Заика, 46).
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