"Сочи" в товарищеском матче сыграл вничью с "Динамо"

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"Сочи" в товарищеском матче сыграл вничью с "Динамо"

На стадионе "Фишт" состоялся закрытый товарищеский матч между "Сочи" и московским "Динамо".

В конце каждого из таймов было забито по голу - сначала отличился форвард "бело-голубых" Максимилиан Филипп, а затем результативный удар нанёс полузащитник "горожан" Андрей Мостовой.

"Сочи" - "Динамо" - 1:1

Голы: Филипп, 44 (пенальти) - 0:1, Мостовой, 83 - 1:1.

"Динамо": Лещук, Рыков (Зорин, 60), Рауш (Паршивлюк, 46), Плиев (Калинин, 46), Нойштедтер, Морозов (Панченко, 46), Ордец, Юсупов (Соснин, 60), Кардозу (Карапузов, 60), Игбун (Рауш, 69), Филипп (Нжи, 46. Обольский, 90).

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