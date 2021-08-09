"Сочи" ведет переговоры по трансферу нападающего молодежной сборной Хорватии

Фото: инстаграм Куленовича

Бранко Хучика, агент форварда загребского "Динамо" Сандро Куленовича, подтвердил интерес "Сочи" к игроку.

"Сочи" сделал предложение по Сандро. Больше из России ничего не было", - приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего хорвата также претендует "Локомотив".

Прошлый сезон Куленович провел в аренде в "Риеке". На его счету 8 голов и 3 ассиста в 35 играх.

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