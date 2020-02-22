"Сочи" включил Рами в заявку РПЛ
"Сочи" объявил о подписании защитника Адиля Рами.
Сообщается, что клуб уже включил 34-летнего француза в свою заявку РПЛ. Отметим, что сделка была завершена в последние часы зимнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что чемпион мира 2018 года подписал с "Сочи" контракт до конца сезона.
После 19 туров "Сочи" занимает в РПЛ последнее место.
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