"Сочи" во второй раз объявил о переходе Кокорина

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"Сочи" во второй раз объявил о переходе Кокорина

Пресс-служба "Сочи" сообщила о трансфере нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Речь идёт об аренде 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Скандальный форвард уже находится в расположении "Сочи". Ожидается, что он примет участие в сегодняшнем товарищеском матче против "Динамо".

Примечательно, что сочинский клуб объявил о переходе Кокорина во второй раз за месяц. Ранее они это сделали 21 января, но тогда игрок отказался менять команду.

Не пропустите: "Зенит" одобрил аренду Кокорина в "Сочи". | http://soccernews.ru
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