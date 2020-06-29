"Сочи" все-таки накажет Кокорина за нарушение правил клубного распорядка

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"Сочи" все-таки накажет Кокорина за нарушение правил клубного распорядка

"Сочи" накажет форварда Александра Кокорина за то, что футболист нарушил правили социального дистанцирования. Об этом сообщил гендиректор Дмитрий Рубашко.

"В связи с нарушением правил внутреннего распорядка "Сочи" со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры", - цитирует ТАСС Рубашко.

Ранее сообщалось, что "Зенит" и "Сочи" не планируют наказывать Кокорина, который сдал отрицательный тест на Covid-19 и приступил к тренировкам.

Футболист опубликовал фотографию с празднования дня рождения. На снимке было 11 человек.

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