"Сочи" вслед за "Рубином" вылетел из Лиги Конференций
Фото твиттер "Сочи"
В рамках 3-го раунда квалификации Лиги Конференций "Сочи" проиграл "Партизану" и вылетел из турнира.
После домашней ничьей "барсы" на выезде дважды вели в счёте, однако упустили победу на 90-й минуте, а в серии пенальти точнее оказались сербы.
"Партизан" (Сербия) – "Сочи" (Россия) - 2:2, по пенальти - 4:2
Голы: 0:1 – 33 Терехов, 1:1 – 54 Йойич, 1:2 – 76 Терехов, 2:2 – 90 Шчекич.
"Партизан": Вуячич, Урошевич (Обрадович, 110), Живкович, Саничанин, Попович (Стеванович, 111), Натхо (Сума, 65), Маркович (Милькович, 105), Здьелар, Йойич (Терзич, 84), Холендер (Шчекич, 71), Рикарду Гомеш.
"Сочи": Джанаев, Терехов, Заика (Маргасов, 69), Родригао, Барач, Прохин, Нобоа (Жоаозиньо, 77), Попов (Бурмистров, 69), Юсупов (Ангбан, 78), Цаллагов, Барсов (Воробьев, 72).
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