"Сочи" вступил в борьбу за Глушенкова

Нападающий "Спартака" Максим Глушенков попал в сферу интересов "Сочи", сообщает "Рейтинг Букмекеров".

Однако пока неизвестно хочет ли "Сочи" приобрести игрока или рассматривает вариант с арендой.

Вторую часть минувшего сезона Глушенков провел в аренде в "Крыльях Советов", которые покинули РПЛ.

В сезоне 2019/20 Глушенков провел 11 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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