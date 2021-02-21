"Сочи" выбил "Краснодар" из Кубка России

В рамках 1/8 финала Кубка России "Краснодар" на своем поле принимал "Сочи". Матч завершился победой гостей со счетом 2:1. Все голы были забиты во второй половине встречи.

"Краснодар" - "Сочи" 1:2 (0:0)

Голы: Заболотный, 52 - 0:1, Жоаозиньо, 67 - 0:2, Вильена, 81 - 1:2

"Краснодар": Городов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Чернов, Классон (Сулейманов, 72), Газинский (Камболов, 63), Ольссон (Вильена, 63), Ионов (Кабелла, 63), Вандерсон, Берг (Ари, 82).