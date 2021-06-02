"Сочи" выкупил Терехова

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"Сочи" выкупил ТереховаФото: твиттер "Сочи"

Защитник "Оренбурга" Сергей Терехов стал полноценным футболистом "Сочи".

"Сочи" в своем твиттере объявил о выкупе 30-летнего игрока. Однако стоимость сделки неизвестна.

В минувшем сезоне на счету Терехова три гола и два ассиста в 31 игре.

Напомним, что "Сочи" занял в РПЛ пятое место и попал в квалификацию Лиги Конференций.

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