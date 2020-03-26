"Сочи" выложил фото игроков в халатах и папахах

Пресс-служба "Сочи" опубликовала фотографию нескольких игроков команды в халатах и папахах.

"Тимбилдинг", - говорится в описании снимка, который также сопровождается хештегами #ОбстановкаПоКайфу и #СочныеКадры.

Напомним, что "Сочи" выиграл три последних матча с общим счётом 9:1 и покинул зону вылета.

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