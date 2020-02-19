"Сочи" выложил первую фотографию Кокорина в расположении клуба

"Сочи" в твиттере выложил фото форварда Александра Кокорина, который стоит рядом с главным тренером клуба Владимиров Федотовым.

Приносим извинения, что лишили вас этого прекрасного фото. Первая фотография Александра Кокорина в расположении нашей команды#КокоринВСочи pic.twitter.com/ZAHnEGyy9o — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 18, 2020

"Приносим извинения, что лишили вас этого прекрасного фото. Первая фотография Александра Кокорина в расположении нашей команды", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник "Сочи" арендовал Кокорина у "Зенита" до конца сезона. Форвард уже дебютировал за новую команду и оформил дубль в товарищеском матче с московским "Динамо".

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