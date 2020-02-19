"Сочи" выложил первую фотографию Кокорина в расположении клуба

Теги александр кокоринфк сочи

"Сочи" выложил первую фотографию Кокорина в расположении клуба

"Сочи" в твиттере выложил фото форварда Александра Кокорина, который стоит рядом с главным тренером клуба Владимиров Федотовым.

"Приносим извинения, что лишили вас этого прекрасного фото. Первая фотография Александра Кокорина в расположении нашей команды", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник "Сочи" арендовал Кокорина у "Зенита" до конца сезона. Форвард уже дебютировал за новую команду и оформил дубль в товарищеском матче с московским "Динамо".

Не пропустите: Кокорин прокомментировал свой дебют за "Сочи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках

Верратти установил рекорд ПСЖ по количеству игр в еврокубках

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов