"Сочи" выпустит Кокорина и Заболотного против молодёжки "Ростова"

"Сочи" и "Ростов" назвали стартовые составы на очный скандальный матч 23-го тура РПЛ.

Донская команда, как и ожидалось, сыграет молодёжным составом, потому что все футболисты основы закрыты на карантине.

Южане поблажек сопернику решили не делать - на поле выйдут сильнешие.

"Сочи": Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.

"Ростов": Попов, Калистратов, Колотиевский, Гирнык, Горелов, Романов, Куприянов, Рогава, Хромов, Топурия, Абрамов.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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