"Сочи" вырвал победу у "Ротора"

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура РПЛ "Сочи" на своем поле вырвал победу у "Ротора" благодаря голу Юсупова на 93-й минуте.

Победный гол на 93-й минуте забил хавбек южан Артур Юсупов.

"Сочи", набрав 52 очка, занимает четвертое место в таблице.

"Ротор" с 21 баллом идет 14-м, но может опуститься в зону вылета, если "Уфа" (21 очко) не проиграет "Зениту".

"Сочи" – "Ротор" 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: Руденко, 9 - 1:0, Щеткин, 30 - 1:1, Юсупов, 90+3 - 2:1.

"Сочи" – Заболотный, Заика, Маргасов (Набиуллин, 71), Прохин, Цаллагов, Руденко (Бурмистров, 46), Нобоа, Мевля, Юсупов, Миладинович, Заболотный.

"Ротор" – Чондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Кипиани (Байрыев, 82), Алейник, Фламарион (Серченков, 90), Щеткин (Песегов, 65).

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