"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

Фото: твиттер "Сочи"

В ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Сочи" одержал победу над "Кешлей".

По сумме двух встреч "Сочи" выиграл со счетом 7:2. В следующем раунде российский клуб сыграет с победителем пары "Партизан" - ДАК.

"Кешля" Азербайджан - "Сочи" Россия 2:4, первый матч - 0:3

Голы: Дуганджич, 22 - 0:1, Фелипе Силва, 35 - 1:1, Бурмистров, 38 - 1:2, Гаджиев, 52 - 2:2, Прохин, 70 - 2:3, Дуганджич, 82 - 2:4

"Кешля": Намашко, Алиев, Салахлы, Гыртымов (Магеррамли, 67), Гулиев (Юнанов, 80), Бойович, Фелипе Силва, Гаджиев, Гигаури, Алдаир Нету (Ахундов, 72), Гудиаби.

"Сочи": Заболотный, Родригао (Барач, 85), Юрганов, Терехов (Маммана, 85), Прохин, Маргасов, Цаллагов (Заика, 71), Бурмистров (Колмаков, 80), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.

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