"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
Фото: твиттер "Сочи"
В ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Сочи" одержал победу над "Кешлей".
По сумме двух встреч "Сочи" выиграл со счетом 7:2. В следующем раунде российский клуб сыграет с победителем пары "Партизан" - ДАК.
"Кешля" Азербайджан - "Сочи" Россия 2:4, первый матч - 0:3
Голы: Дуганджич, 22 - 0:1, Фелипе Силва, 35 - 1:1, Бурмистров, 38 - 1:2, Гаджиев, 52 - 2:2, Прохин, 70 - 2:3, Дуганджич, 82 - 2:4
"Кешля": Намашко, Алиев, Салахлы, Гыртымов (Магеррамли, 67), Гулиев (Юнанов, 80), Бойович, Фелипе Силва, Гаджиев, Гигаури, Алдаир Нету (Ахундов, 72), Гудиаби.
"Сочи": Заболотный, Родригао (Барач, 85), Юрганов, Терехов (Маммана, 85), Прохин, Маргасов, Цаллагов (Заика, 71), Бурмистров (Колмаков, 80), Ангбан, Воробьев (Барсов, 71), Дуганджич.
Читайте также: Федотов высказался о проблемах с составом у "Сочи". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Вест Хэм" арендовал голкипера ПСЖ
-
"Сочи" вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
-
"Манчестер Сити" презентовал новую гостевую форму
-
Диктор стадиона "Порту" должен выплатить штраф за оскорбление Роналду
-
"Спартак" дозаявил Понсе на сезон РПЛ
-
"Фиорентина" Кокорина уничтожила итальянский клуб
-
Дриусси перешел в клуб суперзвезды Голливуда
-
Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за форварда "Фиорентины" Кокорина
-
Названа зарплата Шомуродова в случае перехода в "Рому"
-
Непомнящий высказался о совмещении Карпиным постов в сборной России и "Ростове"
-
"Ливерпулю" предложили купить Погба
-
"Атлетико" теряет бразильского новичка
-
"Севилья" назвала "Челси" новую цену на Кунде
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с основным хавбеком
-
Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)
-
Сигурдссон близок к переходу в итальянский клуб
-
"Верона" близка к трансферу полузащитника "Манчестер Сити"
-
Агент Джикии рассказал о ситуации с новым контрактом игрока со "Спартаком"
-
Мбаппе рассказал о своей мечте
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0