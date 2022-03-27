"Сочи" забил семь голов в товарищеском матче

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

"Сочи" в товарищеском матче со счетом 7:2 разгромил "Иртыш", который выступает в ФНЛ-2.

Победу сочинскому клубу принесли дубль Тимофея Маргасова, а также голы Викторьена Ангбана, Артёма Макарчука, Никиты Бурмистрова, Георгия Мелкадзе и Дмитрия Воробьёва.

"Сочи" - "Иртыш" - 7:2

Голы у "Сочи": Маргасов (2), Ангбан, Макарчук, Мелкадзе, Бурмистров, Воробьев.

"Сочи", набрав в 22 турах 38 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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