"Сочи" забил семь голов в товарищеском матче
Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен
"Сочи" в товарищеском матче со счетом 7:2 разгромил "Иртыш", который выступает в ФНЛ-2.
Победу сочинскому клубу принесли дубль Тимофея Маргасова, а также голы Викторьена Ангбана, Артёма Макарчука, Никиты Бурмистрова, Георгия Мелкадзе и Дмитрия Воробьёва.
"Сочи" - "Иртыш" - 7:2
Голы у "Сочи": Маргасов (2), Ангбан, Макарчук, Мелкадзе, Бурмистров, Воробьев.
"Сочи", набрав в 22 турах 38 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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