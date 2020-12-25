"Сочи" заинтересован в аренде игроков "Зенита" и "Спартака"
"Сочи" хочет усилить атаку во время зимнего трансферного окна, сообщает Sport24.
По информации источника, "барсы" намерены подписать форварда "Спартака" Александра Кокорина и полузащитника "Зенита" Андрея Мостового.
Оба футболиста выступали за "Сочи" в прошлом сезоне на правах аренды, клуб собирается снова их позаимствовать.
В нынешней кампании Кокорин забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 10 играх. Мостовой провёл 22 матча, в которых отличился 2 голами и 2 результативными передачами.
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