"Сочи" заключил мировое соглашение с Адилем Рами

"Сочи" заключил мировое соглашение с экс-игроком команды Адилем Рами по вопросу о задолженности по зарплате.

"Мы закрыли с ним вопрос, все нормально. Да, мы заключили мировое соглашение", - цитирует президента "Сочи" Бориса Ротенберга ТАСС.

Напомним, 34-летний футболист перешел в "Сочи" в феврале этого года, но не провел ни одного матча за команду. В конце мая агент француза сообщил, что защитник обратится в Международную федерацию футбола и Спортивный арбитражный суд из-за долгов "Сочи".

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