"Сочи" заключит с Федотовым контракт на 2,5 года

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов зимой покинет клуб и возглавит "Сочи". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, специалист подпишет контракт с сочинской командой на 2,5 года. После 18 туров чемпионата России "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице.

"Оренбург" занимает 12 место в РПЛ после 18 туров.

Не пропустите: "Сочи" договорился с главным тренером "Оренбурга"| http://soccernews.ru