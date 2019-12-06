"Сочи" заключит с Федотовым контракт на 2,5 года

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"Сочи" заключит с Федотовым контракт на 2,5 года

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов зимой покинет клуб и возглавит "Сочи". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, специалист подпишет контракт с сочинской командой на 2,5 года. После 18 туров чемпионата России "Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице.

"Оренбург" занимает 12 место в РПЛ после 18 туров.

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