"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ

Теги фк сочижанелли имбула

"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ

Конголезский полузащитник Жанелли Имбула заявлен за "Сочи" на матчи Российской Премьер-Лиги.

Футболист получил в сочинском клубе 95-й номер.

Имбула достался "Сочи" бесплатно, так как являлся свободным агентом. Хавбек подписал с сочинцами контракт до лета 2020 года.

27-летний Имбула ранее выступал за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу", "Райо Вальекано" и "Лечче". За сборную ДР Конго сыграл два матча.

Не пропустите: Лодыгин травмировался во время прохождения "тоннеля новичка". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов