"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ
Конголезский полузащитник Жанелли Имбула заявлен за "Сочи" на матчи Российской Премьер-Лиги.
Футболист получил в сочинском клубе 95-й номер.
Имбула достался "Сочи" бесплатно, так как являлся свободным агентом. Хавбек подписал с сочинцами контракт до лета 2020 года.
27-летний Имбула ранее выступал за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу", "Райо Вальекано" и "Лечче". За сборную ДР Конго сыграл два матча.
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