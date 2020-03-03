"Сочи" заявил экс-игрока "Порту" на матчи РПЛ

Конголезский полузащитник Жанелли Имбула заявлен за "Сочи" на матчи Российской Премьер-Лиги.

Футболист получил в сочинском клубе 95-й номер.

Имбула достался "Сочи" бесплатно, так как являлся свободным агентом. Хавбек подписал с сочинцами контракт до лета 2020 года.

27-летний Имбула ранее выступал за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу", "Райо Вальекано" и "Лечче". За сборную ДР Конго сыграл два матча.

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