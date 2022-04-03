"Зенит" не сумел победить "Сочи" в РПЛ
Фото: твиттер "Сочи"\Автор неизвестен
"Зенит" на выезде сыграл вничью с "Сочи" в рамках 23-го тура РПЛ.
"Сочи" - "Зенит" - 0:0
"Сочи" - Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Юрганов, Дркушич, Родригао, Макарчук, Нобоа (Попов, 76), Цаллагов, Юсупов (Мелкадзе, 69), Ангбан, Кассьерра.
"Зенит" - Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Кузяев, Барриос, Клаудиньо, Сутормин (Юри Алберто, 65), Мостовой, Дзюба (Сергеев, 66), Малком (Ерохин, 87).
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