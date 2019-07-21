"Сочи" - "Зенит": стартовые состав на матч чемпионата России

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"Сочи" - "Зенит": стартовые состав на матч чемпионата России

Стали известны стартовые составы "Сочи" и "Зенита" на матч 2-го тура чемпионата России.

"Сочи": Заболотный, Кудряшов, Маргасов, Новосельцев, Миладинович, Бурмистров, Песегов, Цаллагов, Набиуллин, Казаев, Обухов.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Барриос, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Мевля, Маммана, Терентьев, Мусаев, Жирков, Мак, Ригони, Дзюба, Джорджевич

Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.

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