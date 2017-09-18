Социальные сети высмеяли ситуацию с Неймаром и Кавани

Социальные сети высмеяли ситуацию с участием форвардов французского ПСЖ Неймара и Эдинсона Кавани.

Вот наиболее интересные сообщения в твиттере:

"Карма состоит в том, что ты ушел ради денег в ПСЖ, чтобы не быть "в тени Месси" и оказаться "в тени Кавани". Это ты, Неймар".

"Неймар сначала находился "в тени Месси", а теперь "в тени Кавани".

"Неймар-Алвеш-Кавани - новый атакующий трезубец ПСЖ".

"Неймар должен понять, что он наличие самой высокой зарплаты не гарантирует, что он является абсолютным хозяином всего. Здесь лидером является Кавани".

Напомним, Эмери уже высказался по поводу конфликта Неймара и Кавани. | soccernews.ru