Социальный футбол: Криштиану в Манчестере, Касильяс в Москве, Месси с гипсом

Soccernews.ru собрал все самое важное из соцсетей футболистов и клубов за последние несколько дней.

"Спасибо за теплый прием. Всегда здесь чувствую себя как дома". Криштиану вернулся в Манчестер, но огорчил "Олд Траффорд": после его кросса с фланга Дибала забил единственный мяч.

Защита ЦСКА не помогла Илье Помазуну удачно заменить Акинфеева – горькие 0:3 в Риме.

Реал повалил "Викторию" и наконец-то прервал серию из пяти матчей без побед.

Касильяс c партнерами на Красной площади. Как же повезло тем, кто встретил легенду!

Когда кажется, что все потеряно, приходит Анхель Ди Мария. Гол аргентинца спас ПСЖ от "Наполи" – шикарные 2:2.

Салах вколотил 50-й гол за "Ливерпуль": cудя по темпам египтянина, это только начало.

"Боруссия" неожиданно втащила "Атлетико", а Витсель забил первый из четырех голов и показал жест, по которому скучают фанаты "Зенита".

Лео с гипсом и вне поля – кажется, картины печальнее просто не существует.

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