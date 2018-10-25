Социальный футбол: Криштиану в Манчестере, Касильяс в Москве, Месси с гипсом

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Социальный футбол: Криштиану в Манчестере, Касильяс в Москве, Месси с гипсом

Soccernews.ru собрал все самое важное из соцсетей футболистов и клубов за последние несколько дней. 

"Спасибо за теплый прием. Всегда здесь чувствую себя как дома". Криштиану вернулся в Манчестер, но огорчил "Олд Траффорд": после его кросса с фланга Дибала забил единственный мяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks for the warm welcome. Always feel at home here.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Защита ЦСКА не помогла Илье Помазуну удачно заменить Акинфеева – горькие 0:3 в Риме.

Реал повалил "Викторию" и наконец-то прервал серию из пяти матчей без побед.

Касильяс c партнерами на Красной площади. Как же повезло тем, кто встретил легенду!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaje a para afrontar la @championsleague !! ⚪️ ‍♂️‍♂️‍♂️

Публикация от Iker Casillas (@ikercasillas)

Когда кажется, что все потеряно, приходит Анхель Ди Мария. Гол аргентинца спас ПСЖ от "Наполи" – шикарные 2:2.

Салах вколотил 50-й гол за "Ливерпуль": cудя по темпам египтянина, это только начало.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unstoppable. #LFC #LiverpoolFC #Liverpool #ChampionsLeague #MohamedSalah

Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

"Боруссия" неожиданно втащила "Атлетико", а Витсель забил первый из четырех голов и показал жест, по которому скучают фанаты "Зенита".

Лео с гипсом и вне поля – кажется, картины печальнее просто не существует.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❤️ @leomessi

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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