Соцсети раскритиковали Неймара за фото в коляске с цитатой Хокинга

Нападающий ПСЖ Неймар оказался в центре внимания после того, как опубликовал свою фотографию в инвалидном кресле и подписал снимок цитатой физика-теоретика Стивена Хокинга, который умер накануне.

"Нужно иметь позитивное отношение и извлечь лучшее из ситуации, в которой вы оказались", - подписал снимок футболист.

Сразу после публикации британские и американские СМИ раскритиковали Неймара за "издевательство". Также недовольство показывают и подписчики Неймара, оставляя свое возмущение в комментариях.

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) 14 марта 2018 г.

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