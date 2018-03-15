Соцсети раскритиковали Неймара за фото в коляске с цитатой Хокинга

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Соцсети раскритиковали Неймара за фото в коляске с цитатой ХокингаНападающий ПСЖ Неймар оказался в центре внимания после того, как опубликовал свою фотографию в инвалидном кресле и подписал снимок цитатой физика-теоретика Стивена Хокинга, который умер накануне.

"Нужно иметь позитивное отношение и извлечь лучшее из ситуации, в которой вы оказались", - подписал снимок футболист.

Сразу после публикации британские и американские СМИ раскритиковали Неймара за "издевательство". Также недовольство показывают и подписчики Неймара, оставляя свое возмущение в комментариях.

Читайте: Неймар определился со сроками перехода в "Реал" | http://soccernews.ru 

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