Соцсети троллят "Ливерпуль" после матча "Валенсия" - "Барселона"

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Соцсети троллят "Ливерпуль" после матча "Валенсия" - "Барселона"

Пользователи социальных сетей активно троллят "Ливерпуль" и его болельщиков после ответного полуфинального матча Кубка Испании между "Валенсией" и "Барселоной".

Дело в том, что победу "сине-гранатовым" принесли бывшие лидеры "красных" Филиппе Коутиньо, открывший счёт в игре, и Луис Суарес, отдавший две результативных передачи.

В соцсетях отмечают, что сейчас фанаты "Ливерпуля" с болью в сердце наблюдают за тем, как их экс-кумиры становятся неотъемлемой частью "Барселоны".

Когда болельщики "Ливерпуля" видят, как Суарес помогает Коутиньо забить первый гол за "Барселону"

Просто наблюдаем, как Суарес ассистирует Коутиньо

Болельщики "Ливерпуля" после ассиста Суареса и первого гола Коутиньо за "Барселону"

Когда Суарес помог Коутиньо забить первый гол за "Барселону"

Не пропустите: Марселино: "Валенсия" более чем достойно выступила в полуфинале Кубка Испании". | http://soccernews.ru

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Пьянь

Ливерпуль это Саутгемптон Барселоны.

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