Соцсети троллят "Ливерпуль" после матча "Валенсия" - "Барселона"

Пользователи социальных сетей активно троллят "Ливерпуль" и его болельщиков после ответного полуфинального матча Кубка Испании между "Валенсией" и "Барселоной".

Дело в том, что победу "сине-гранатовым" принесли бывшие лидеры "красных" Филиппе Коутиньо, открывший счёт в игре, и Луис Суарес, отдавший две результативных передачи.

В соцсетях отмечают, что сейчас фанаты "Ливерпуля" с болью в сердце наблюдают за тем, как их экс-кумиры становятся неотъемлемой частью "Барселоны".

Когда болельщики "Ливерпуля" видят, как Суарес помогает Коутиньо забить первый гол за "Барселону"

Liverpool fans seeing Suarez assist Coutinho for his fist Barca goal: pic.twitter.com/HdRPMQfnzX — Footy Accumulators (@FootyAccums) 8 февраля 2018 г.

Просто наблюдаем, как Суарес ассистирует Коутиньо

Just watched Suarez assist a Coutinho goal. https://t.co/yzsUdTXuZj — Kristian (@vonstrenginho) 8 февраля 2018 г.

Suarez assist



Coutinho GOAL



Liverpool fans be like... pic.twitter.com/ldDfYpCx68 — Football Funnys (@FootballFunnys) 8 февраля 2018 г.

Болельщики "Ливерпуля" после ассиста Суареса и первого гола Коутиньо за "Барселону"

Coutinho scores his first goal for Barcelona with Suarez getting the assist



Liverpool fans everywhere... pic.twitter.com/2iT3lEDw6k — The Sportsman (@TheSportsman) 8 февраля 2018 г.

Когда Суарес помог Коутиньо забить первый гол за "Барселону"

When Suarez sets up a Coutinho goal for Barca... pic.twitter.com/ezaBN1qb5h — BigSport (@BigSportGB) 8 февраля 2018 г.

SUAREZ WITH THE ASSIST TO COUTINHO!



Where have we heard that before? pic.twitter.com/w8kYp4Llcm — SiriusXM FC | NOW SiriusXM ch. 157 (@SiriusXMFC) 8 февраля 2018 г.

Suarez assists Coutinho's goal for Barcelona..

Liverpool Fans:

pic.twitter.com/ddhmbRrOkI — Aidan (@TheAmpadu) 8 февраля 2018 г.

