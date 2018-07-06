Софи Кристиан - самая горячая девушка июня

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Софи Кристиан - самая горячая девушка июняСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой июня стала Софи Кристиан - подруга новоиспеченного голкипера "Арсенала" Бернда Лено. Победительница набрала 37% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 28% заняла Сабин Емельянова - латвийская модель, поддержавшая на Чемпионате Мира в России сборную Бразилии. "Бронза" в голосовании досталась Мадемуазель Анне - девушке полузащитника донецкого "ШахтераАлександра Зубкова. Украинка набрала 23% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Софи Кристиан.

Еще фото Софи Кристиан доступны по ссылке. | soccernews.ru

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