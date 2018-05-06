Софи Роуз - самая горячая девушка апреля

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Софи Роуз - самая горячая девушка апреляСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой апреля стала Софи Роуз - одна из самых сексуальных болельщиц лондонского "Челси". Фанатка "аристократов" набрала 32% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 30% заняла Манон Марсо - актриса и бывшая девушка форварда мадридского "РеалаКарима Бензема. "Бронза" в голосовании досталась Анне Кель - модели и бывшей любовнице известного в прошлом английского футболиста Эшли Коула, набравшей 23% голосов.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Софи Роуз.

Еще фото Софи Роуз можно найти здесь.| soccernews.ru

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