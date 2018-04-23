Софи Роуз - самая сексуальная болельщица "Челси"

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Софи Роуз - самая сексуальная болельщица "Челси"В Британии Софи Роуз известна не только как поклонница лондонского "Челси", но и в качестве одной из ведущих клубного телеканала "аристократов". Поэтому неудивительно, что сексапильная красотка быстро завоевала симпатии у фанатов "синих" да и болельщиков других клубов Англии.

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
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15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
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