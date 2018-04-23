Софи Роуз - самая сексуальная болельщица "Челси"

В Британии Софи Роуз известна не только как поклонница лондонского "Челси", но и в качестве одной из ведущих клубного телеканала "аристократов". Поэтому неудивительно, что сексапильная красотка быстро завоевала симпатии у фанатов "синих" да и болельщиков других клубов Англии.

Не пропустите:

Манон Марсо - актриса, встречавшаяся с Каримом Бензема

Лекси Вуд - новая подруга сына Дэвида Бекхэма Бруклина

Шелби Биллинхэм - модель, актриса и бывшая подруга Люка Шоу

Даниэль Фаватто - дочь Ромарио

Амра Силайджич - бывшая модель и жена Эдина Джеко | soccernews.ru