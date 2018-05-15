София Сьюскун - новая девушка Марко Асенсио

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София Сьюскун - новая девушка Марко АсенсиоИспанские СМИ распространили информацию, что новой подругой вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио стала София Сьюскун - участница одного из популярных в стране реалити-шоу. Несмотря на то, что официального подтверждения эта новость пока не получила, многие издания уже поспешили представить шикарную шатенку в качестве новой подруги игрока королевского клуба. Не будет отставать от них и мы.

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Команда М О
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2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
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