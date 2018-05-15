София Сьюскун - новая девушка Марко Асенсио

Испанские СМИ распространили информацию, что новой подругой вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио стала София Сьюскун - участница одного из популярных в стране реалити-шоу. Несмотря на то, что официального подтверждения эта новость пока не получила, многие издания уже поспешили представить шикарную шатенку в качестве новой подруги игрока королевского клуба. Не будет отставать от них и мы.

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