Софийский ЦСКА окажет помощь "русскому Месси"

Воспитанник московского "Спартака" Денис Давыдов будет обеспечен жильём на территории Болгарии, пока у него не появится возможность вернуться в Россию.

Сообщается, что это станет возможно благодаря помощи бывшего клуба форварда софийского ЦСКА, который отреагировал на пост россиянина в инстаграме.

25-летний Давыдов выступал за болгарских армейцев с мая 2019 года. Стороны в апреле расторгли контракт по взаимному согласию.

Сейчас границы между странами закрыты из-за пандемии коронавируса, поэтому футболист, оставшись без команды, не смог вернуться на родину.

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