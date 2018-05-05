Сохранение еврокубковых позиций: "Вильярреал" принимает "Валенсию"

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Сохранение еврокубковых позиций: "Вильярреал" принимает "Валенсию"

"Вильярреал" – "Валенсия"

Стадион: "Эстадио-де-ла-Серамика" (Вильярреал)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)

Субботняя программа 36-го тура чемпионата Испании будет завершаться поединком между "Вильярреалом" и "Валенсией". Обе команды борются за еврокубки: "летучие мыши" надеются на попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона, в то время как "желтая субмарина" может рассчитывать лишь на Лигу Европу. В турнирной таблице соперников разделяют целых 13 очков, однако расклад сил в анонсируемом поединке будет примерно равным: лишь небольшое преимущество отдается домашней команде.

Подопечные Хавьера Кальехи располагаются на 6-м месте турнирной таблице Примеры, опережая идущий 7-м "Хетафе" на 5 очков. Впереди с таким же отрывом находится "Бетис", который вполне еще можно обойти, учитывая матч в запасе у "Вильярреала". На текущий момент команда пребывает в довольно неплохой форме, о чем свидетельствуют победы в последних двух турах над "Леганесом" (2:1) и "Сельтой" (4:1).  С "Валенсией" "подводники" играют вполне удачно: в их пассиве лишь 1 поражение в 6 последних матчах против "летучих мышей".

Подопечные Марселино вновь перестали выигрывать: после внушительной серии из 5-ти подряд побед в Примере валенсийцы потерпели два поражения и еще столько же раз сыграли вничью. Мадридский "Реал" уже обошел их в турнирной таблице, и, похоже, "летучие мыши" так и останутся четвертыми. Не смогли они выдержать натиск главных испанских грандов, однако и текущий результат команды вполне можно считать успехом. В последних турах "Валенсия" поделила очки с "Сельтой" (1:1) и "Эйбаром" (0:0), и дабы окончательно не смазать концовку сезона, "оранжевым" просто необходимо побеждать "Вильярреал".

Интересные факты противостояния "Вильярреала" и "Валенсии":

В 5 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы "Вильярреала" при 1 виктории "Валенсии".

В 4 предыдущих домашних поединках "Вильярреала" было забито, как минимум, 3 гола.

Серия без побед "Валенсии" насчитывает уже 4 матча.

Ориентировочные составы на игру:

Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Тригерос, Родри, Кастильехо, Раба, Черышев, Бакка.

Валенсия: Нето, Везу, Гарай, Паулиста, Гайя, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гонсалу Гедеш, Мина, Родриго.

Прогноз на матч "Вильярреал" – "Валенсия":

Матчи между "Валенсией" и "Вильярреалом" редко получаются очень результативными, да и в анонсируемом поединке на первый план выходит результат. Команды очень похожи по стилю игры, так что для победы им потребуется придумать что-то нестандартное. Фаворитом встречи считаются хозяева, но их преимущество в котировках не выглядит каким-то подавляющим.

Победа "Вильярреала" оценивается коэффициентом 2,34, ничейный исход – 3,46, виктория "Валенсии" – 3,38.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 34 54
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 35 45
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
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