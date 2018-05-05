Сохранение еврокубковых позиций: "Вильярреал" принимает "Валенсию"
"Вильярреал" – "Валенсия"
Стадион: "Эстадио-де-ла-Серамика" (Вильярреал)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Субботняя программа 36-го тура чемпионата Испании будет завершаться поединком между "Вильярреалом" и "Валенсией". Обе команды борются за еврокубки: "летучие мыши" надеются на попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона, в то время как "желтая субмарина" может рассчитывать лишь на Лигу Европу. В турнирной таблице соперников разделяют целых 13 очков, однако расклад сил в анонсируемом поединке будет примерно равным: лишь небольшое преимущество отдается домашней команде.
Подопечные Хавьера Кальехи располагаются на 6-м месте турнирной таблице Примеры, опережая идущий 7-м "Хетафе" на 5 очков. Впереди с таким же отрывом находится "Бетис", который вполне еще можно обойти, учитывая матч в запасе у "Вильярреала". На текущий момент команда пребывает в довольно неплохой форме, о чем свидетельствуют победы в последних двух турах над "Леганесом" (2:1) и "Сельтой" (4:1). С "Валенсией" "подводники" играют вполне удачно: в их пассиве лишь 1 поражение в 6 последних матчах против "летучих мышей".
Подопечные Марселино вновь перестали выигрывать: после внушительной серии из 5-ти подряд побед в Примере валенсийцы потерпели два поражения и еще столько же раз сыграли вничью. Мадридский "Реал" уже обошел их в турнирной таблице, и, похоже, "летучие мыши" так и останутся четвертыми. Не смогли они выдержать натиск главных испанских грандов, однако и текущий результат команды вполне можно считать успехом. В последних турах "Валенсия" поделила очки с "Сельтой" (1:1) и "Эйбаром" (0:0), и дабы окончательно не смазать концовку сезона, "оранжевым" просто необходимо побеждать "Вильярреал".
Интересные факты противостояния "Вильярреала" и "Валенсии":
В 5 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы "Вильярреала" при 1 виктории "Валенсии".
В 4 предыдущих домашних поединках "Вильярреала" было забито, как минимум, 3 гола.
Серия без побед "Валенсии" насчитывает уже 4 матча.
Ориентировочные составы на игру:
Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Тригерос, Родри, Кастильехо, Раба, Черышев, Бакка.
Валенсия: Нето, Везу, Гарай, Паулиста, Гайя, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гонсалу Гедеш, Мина, Родриго.
Прогноз на матч "Вильярреал" – "Валенсия":
Матчи между "Валенсией" и "Вильярреалом" редко получаются очень результативными, да и в анонсируемом поединке на первый план выходит результат. Команды очень похожи по стилю игры, так что для победы им потребуется придумать что-то нестандартное. Фаворитом встречи считаются хозяева, но их преимущество в котировках не выглядит каким-то подавляющим.
Победа "Вильярреала" оценивается коэффициентом 2,34, ничейный исход – 3,46, виктория "Валенсии" – 3,38.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|34
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|75
|3
|Реал Мадрид
|34
|71
|4
|Валенсия
|35
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|34
|54
|7
|Севилья
|35
|51
|8
|Хетафе
|35
|49
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|35
|45
|13
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|14
|Алавес
|35
|41
|15
|Леганес
|35
|40
|16
|Эспаньол
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|35
|28
|19
|Лас Пальмас
|35
|22
|20
|Малага
|35
|20