Сохранение еврокубковых позиций: "Вильярреал" принимает "Валенсию"

"Вильярреал" – "Валенсия"

Стадион: "Эстадио-де-ла-Серамика" (Вильярреал)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)

Субботняя программа 36-го тура чемпионата Испании будет завершаться поединком между "Вильярреалом" и "Валенсией". Обе команды борются за еврокубки: "летучие мыши" надеются на попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам сезона, в то время как "желтая субмарина" может рассчитывать лишь на Лигу Европу. В турнирной таблице соперников разделяют целых 13 очков, однако расклад сил в анонсируемом поединке будет примерно равным: лишь небольшое преимущество отдается домашней команде.

Подопечные Хавьера Кальехи располагаются на 6-м месте турнирной таблице Примеры, опережая идущий 7-м "Хетафе" на 5 очков. Впереди с таким же отрывом находится "Бетис", который вполне еще можно обойти, учитывая матч в запасе у "Вильярреала". На текущий момент команда пребывает в довольно неплохой форме, о чем свидетельствуют победы в последних двух турах над "Леганесом" (2:1) и "Сельтой" (4:1). С "Валенсией" "подводники" играют вполне удачно: в их пассиве лишь 1 поражение в 6 последних матчах против "летучих мышей".

Подопечные Марселино вновь перестали выигрывать: после внушительной серии из 5-ти подряд побед в Примере валенсийцы потерпели два поражения и еще столько же раз сыграли вничью. Мадридский "Реал" уже обошел их в турнирной таблице, и, похоже, "летучие мыши" так и останутся четвертыми. Не смогли они выдержать натиск главных испанских грандов, однако и текущий результат команды вполне можно считать успехом. В последних турах "Валенсия" поделила очки с "Сельтой" (1:1) и "Эйбаром" (0:0), и дабы окончательно не смазать концовку сезона, "оранжевым" просто необходимо побеждать "Вильярреал".

Интересные факты противостояния "Вильярреала" и "Валенсии":

В 5 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 4 победы "Вильярреала" при 1 виктории "Валенсии".

В 4 предыдущих домашних поединках "Вильярреала" было забито, как минимум, 3 гола.

Серия без побед "Валенсии" насчитывает уже 4 матча.

Ориентировочные составы на игру:

Вильярреал: Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Тригерос, Родри, Кастильехо, Раба, Черышев, Бакка.

Валенсия: Нето, Везу, Гарай, Паулиста, Гайя, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гонсалу Гедеш, Мина, Родриго.

Прогноз на матч "Вильярреал" – "Валенсия":

Матчи между "Валенсией" и "Вильярреалом" редко получаются очень результативными, да и в анонсируемом поединке на первый план выходит результат. Команды очень похожи по стилю игры, так что для победы им потребуется придумать что-то нестандартное. Фаворитом встречи считаются хозяева, но их преимущество в котировках не выглядит каким-то подавляющим.

Победа "Вильярреала" оценивается коэффициентом 2,34, ничейный исход – 3,46, виктория "Валенсии" – 3,38.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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